Onverhoopt opbod én extra centen voor Anderlecht? 'Turkse club wil twee miljoen euro betalen voor Thelin, maar nu moeit Champions League-club zich in de debatten'

RSC Anderlecht neemt deze maand afscheid van Isaac Kiese Thelin. De aanvaller leek op weg naar Turkije, maar inmiddels is er nog concrete interesse opgedoken.

Isaac Kiese Thelin was het voorbije seizoen op huurbasis aan de slag bij Malmö FF. De aanvaller was één van de absolute sterkhouders bij de Zweedse landskampioen. Alleen is Malmö niet financieel krachtig genoeg om twee miljoen euro op tafel te gooien.

We schreven eerder vandaag al dat Thelin op weg is naar Turkije, maar ook Rode Ster Belgrado heeft zich op Neerpede gemeld. Dat staat te lezen in de Servische kranten. Bij Anderlecht ziet men het graag gebeuren.

Extra zakcentje?

Thelin heeft sowieso géén toekomst in de Lotto Arena. Ondertussen is het al een zekerheid dat paars-wit twee miljoen euro zal vangen voor de aanvaller. En een opbod tussen Turken en Serviërs kan alleen maar voor extra euro’s in het laatje zorgen.