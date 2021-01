Frank Vercauteren over Mbokani: "Als hij er 25 maakt dan ben ik blij!"

Over oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. Frank Vercauteren spreekt zich uit over zijn kern en de staf.

Na 13 jaar werken Frank Vercauteren en Dieumerci Mbokani terug samen. Op de vraag of hij uitkijkt naar de samenwerking antwoordde Frank Vercauteren al lachend:

Als hij nog 25 goals maakt ben ik blij om terug samen te werken

Natuurlijk kon een vraag over woelwater Didier Lamkel Zé niet ontbreken. Frank Vercauteren ontweek de vraag door te zeggen dat hij nog te kort bij de club is om over individuele spelers of over de kern uitspraken te doen.

De staf van Antwerp gaat op dit moment behouden blijven. Door het wegvallen van Edward Still (met Ivan Leko naar China) zijn er wel een aantal openstaande taken. Er gaat intern bekeken worden hoe deze gaan ingevuld worden. Dit is iets voor de komende dagen.

Wanneer dat Frank Vercauteren zijn 1ste veldtraining gaat leiden is nog niet zeker. Hij is getest op COVID-19 voor zijn vertrek in Rusland en in België nog eens. Hij gaat de nodige protocollen volgen en pas nadien zijn 1ste veldtraining leiden.

Het laatste woord tijdens de persconferentie was aan Sven Jaecques. De reden dat Antwerp voor Frank Vercauteren heeft gekozen is het totaal pakket. Allereerst zijn ervaring en zijn palmares. Hij heeft al zeer veel gewonnen in zijn leven. Het tweede aspect is dat hij het goede wil behouden en daarop verder bouwen. Dit allemaal overgoten met een sausje van enorm veel zin en goesting dat in lijn ligt met de ambitie van de club is de ideale mix voor een geslaagd huwelijk.