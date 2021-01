OFFICIEEL: Ex-speler van onder meer Leicester City gaat bij OHL aan de slag

OHL heeft een speler binnengehaald voor het vervolg van dit seizoen. De club heeft deze middag Andy King voorgesteld. De middenvelder werd in het verleden onder meer kampioen met Leicester City in de Premier League.

Andy King was sinds deze zomer een vrije speler, omdat zijn contract was afgelopen bij Leicester City en het werd niet verlengd. De middenvelder zat dus een half jaar zonder club, maar daar komt nu met OHL verandering in.

Volgens de Belgische club tekende King een contract tot het einde van het seizoen. King werd enkele jaren geleden onder meer kampioen met Leicester City in de Premier League en was in de Engelse hoogste klasse goed voor 8 doelpunten en 3 assists in 94 wedstrijden.