"Deze club biedt oplossing voor overbodige speler die 20 miljoen euro verdient bij Arsenal"

De dagen van Mesut Ozil bij Arsenal lijken eindelijk dan toch geteld te zijn. De Amerikaanse club DC United zou namelijk geïnteresseerd zijn om de Duitse aanvallende middenvelder over te nemen.

In december werd er al gewag gemaakt van een overstap naar de Amerikaanse MLS. Ozil zit al sinds 2013 bij Arsenal en heeft een lucratief loon van 20 miljoen euro per jaar, maar de 32-jarige speler zit er helemaal op een zijspoort. Coach Arteta heeft hem zelfs niet opgenomen in de spelerslijst voor de Premier League en de Europa League.

Het Amerikaanse DC United zou hem een lucratief voorstel gedaan hebben dat verder gaat dan louter het sportieve. Ozil heeft namelijk recent een eigen merk M10 en de expansie van dat merk zou ook in het contract staan. Eerder speelden ook Andy Najar en Wayne Rooney al voor de Amerikaanse club.

Afgelopen zomer werd er al gezocht naar oplossingen voor Ozil maar de speler liet zelf weten dat hij zijn contract ook wel wou uitzitten. Niet veel later, tijdens de coronacrisis, vermeed hij dat Arsenal de dinomascotte Gunnersauros zou ontslaan door zijn loon zelf bij te passen gedurende de coronacrisis.