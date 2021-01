Marc Van Ranst niet tevreden over voorstelling Frank Vercauteren: "Een quarantaine van 7 dagen is ook verplicht voor trainers"

Deze ochtend werd Frank Vercauteren voorgesteld als nieuwe trainer van Antwerp. Hij kwam echter van Rusland en viroloog Marc Van Ranst is daarom niet tevreden, aangezien Vercauteren in quarantaine had moeten gaan.

Vercauteren was meer dan 48 uur in Rusland en dus had hij 7 dagen in quarantaine moeten gaan. Marc Van Ranst, één van de meest bekende virologen van het land, is dan ook niet te spreken over het feit dat Vercauteren deze ochtend al werd voorgesteld.

"Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48 uur in Rusland. Rusland is een rode zone. Een quarantaine van 7 dagen, met testing op d1 en d7 is verplicht, ook voor trainers. Naar het werk gaan op dag 2 is geen goed signaal naar onze bevolking Antwerp", aldus Van Ranst.