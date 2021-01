Centrale verdediger heeft het nog steeds moeilijk met gedwongen exit bij Duitse nationale ploeg: "Het was een soort shock"

Bij de Duitse nationale ploeg hadden ze zo'n twee jaar geleden afscheid genomen van enkele ervaren spelers zoals Hummels, Boateng en Müller. De eerstgenoemde heeft het er echter nog steeds moeilijk mee.

Mats Hummels gaf een interview bij Sport Bild magazine. Daarin had de verdediger het onder meer over zijn exit bij de Duitse nationale ploeg. "Het was een soort shock. Het was bizar om geen deel van de ploeg meer te zijn", legde Hummels uit.

Even werd er gepraat over een mogelijke comeback van die ervaren spelers na de zware nederlaag van de Duitsers tegen Spanje (het werd 6-0), maar daar denkt Hummels niet aan. "Ik beslis pas als het echt zo ver zou komen", aldus de centrale verdediger.