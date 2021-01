Woensdag begint Eupen, niet vrij van degradatiezorgen, aan helse maand januari: 8 duels in 25 dagen!

Op 29 december verloor Eupen de laatste wedstrijd van 2020 in eigen huis van Zulte Waregem. Van een winterstop voor de Panda's is echter geen sprake. Woensdag begint Eupen immers aan een helse maand januari. Liefst acht duels in 25 dagen staan de troepen van Benat San José te wachten.

Door de corona-uitbraak zag Eupen in december enkele wedstrijden uitgesteld worden. Vlak voor de jaarwisseling werkte Eupen alsnog twee duels af, maar de gehavende Panda's raapten niets in de duels tegen Club Brugge en Zulte Waregem, waarin ze een 2-0 voorsprong uit handen gaven. Het is te hopen dat de troepen van Benat San José intussen voldoende gerecupereerd zijn na hun coronabesmettingen, want de wedstrijden stapelen zich in een moordend tempo op. 6/1 Genk thuis 9/1 Cercle Brugge uit 12/1 Oostende uit 15/1 Anderlecht thuis 20/1 Beerschot thuis 23/1 KV Mechelen uit 26/1 Antwerp thuis 30/1 Moeskroen thuis Degradatiespook weghouden Op dit moment staat Eupen op een vijftiende plaats. Door de tussensprint van de degradatieploegen tellen de Panda's amper drie punten meer dan rode lantaarn Moeskroen, dat wel twee wedstrijden meer speelde. Hoe dan ook zal er dus geoogst moeten worden in de Oostkantons. Daarbij zal Benat San José een kaars branden opdat zijn 25-koppige kern gespaard blijft van blessures, schorsingen of een nieuwe corona-uitbraak. Spelmaker Peeters en Koch zijn alvast geschorst bij een nieuwe gele kaart. Musona, Amat en Adriano hebben al drie gele streepjes achter hun naam. Stand G P W G V G = Vorm 1. Club Brugge 19 39 12 3 4 38-12 26 W W W V W 2. KRC Genk 18 35 10 5 3 38-22 16 W W V W G 3. Charleroi 19 33 10 3 6 30-22 8 G W W W V 4. Anderlecht 19 32 8 8 3 30-22 8 G W W V W 5. Antwerp 19 31 9 4 6 33-27 6 V V V W W 6. OH Leuven 19 29 8 5 6 34-31 3 W W G V V 7. Beerschot 18 28 9 1 8 39-40 -1 W V V V V 8. KV Kortrijk 19 26 7 5 7 24-27 -3 G V W V W 9. KAA Gent 19 25 8 1 10 28-27 1 V W W W V 10. KV Oostende 18 25 7 4 7 24-22 2 V W W V W 11. Standard 19 25 6 7 6 22-21 1 G V V V V 12. Zulte Waregem 19 24 7 3 9 26-34 -8 G W V W W 13. KV Mechelen 19 20 5 5 9 28-36 -8 G V V W W 14. STVV 19 20 5 5 9 23-31 -8 V V W W W 15. Eupen 17 20 4 8 5 20-27 -7 W G W V V 16. Waasland-Beveren 19 19 5 4 10 25-39 -14 W W V V G 17. Cercle Brugge 18 18 6 0 12 25-33 -8 V V V V V 18. Moeskroen 19 17 4 5 10 16-30 -14 V W G W V





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eupen - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (06/01).