Tuur Dierckx op bezoek bij de corona-afdeling in het ziekenhuis van Geel: "Het is heftig om te zien"

Tuur Dierckx heeft enkele weken geleden een lockdownfeestje georganiseerd en zijn club Westerlo vond het dan ook een gepaste 'straf' om hem een bezoekje te laten brengen aan de corona-afdeling in het ziekenhuis van Geel.

Tuur Dierckx was onder de indruk van wat hij te zien kreeg en vertelde het in een interview bij VTM Nieuws. "Wij als voetballers en ook andere mensen hebben een aantal privileges die heel veel gewone mensen op dit moment niet hebben. Die kunnen hun job niet uitvoeren, kunnen niet naar familie of vrienden", legde Dierckx uit.

"Wij kunnen dat meer omdat we een beetje in die bubbel zitten en dat geluk hebben. Daardoor staan we vaak niet dicht bij de realiteit en dat is iets dat we snel moeten beseffen. Ik heb dat zeker beseft nu en ik denk dat er nog meer mensen dat moeten beseffen, want het is wel heftig als je ziet hoeveel mensen er voor hun leven vechten."