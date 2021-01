🎥 Pep Guardiola maakt zich zorgen in videointerview: "Door Covid heel weinig spelers selecteerbaar, maar wel ontzettend veel wedstrijden"

Pep Guardiola maakt zich zorgen. Covid houdt heel Engeland, inclusief zijn kern in een wurggreep. De Spaanse coach moest de voorbije weken al veel spelers missen en met hun drukke schema heeft hij dus weinig opties om af te wisselen. Tijdens een interview met Sky Sports benadrukt de hij zijn zorgen.

"We hebben niet veel spelers, en voor één of twee matchen gaat dat nog. Maar we hebben een druk schema dus het zal nog moeilijk worden. De jongens met Covid herstellen goed, dus op dat vlak hebben we geluk, maar het zal nog spannend worden.", gaat de coach van Rode Duivel Kevin De Bruyne van start.

"Het lijkt wel alsof we een eiland zijn, binnenin de maatschappij", haalt de coach aan. Ze veranderen de regels niet, ze veranderen het schema niet. Zij passen zich niet aan (de Engelse FA en FIFA, red), dus wij moeten ons aanpassen." klinkt het voor de camera's van Sky Sports.