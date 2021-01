Na het uit de kern zetten van 2 spelers nu het omgekeerde verhaal: Leye laat 17-jarig talent aansluiten bij grote jongens

Nu er met Mbaye Leye een nieuwe trainer is op Sclessin komen er mogelijk ook andere spelers aan bod. In ieder geval zal er niet meer gerekend worden op Oulare en Avenatti. Zij werden uit de A-kern gespeeld. Met Nathan Ngoy komt er nu een speler uit de jeugd naar de A-kern.

Nathan Ngoy is een centrale verdediger van amper 17 jaar. Hij bracht een deel van zijn jeugdopleiding door bij Anderlecht, maar trok in de zomer van 2019 naar Luik. Daar maakt Ngoy sindsdien deel uit van de U18 van Standard.

Het moet zijn dat Mbaye Leye wel iets ziet in deze Belgische speler met Congolese roots, want hij laat hem deze week meetrainen met de A-kern. Ngoy was in het verleden ook Belgisch jeugdinternational. Uitkijken of zijn naam ook opduikt in een selectie van de eerste ploeg in één van de volgende wedstrijden.