"Op Anderlecht weten we meestal wel wat we doen": Woorden Van Holsbeeck zijn boemerang in dossier van spits die amper drie keer scoorde voor paars-wit en niet verkocht raakt

De kogel is door de kerk, ook de komende zes maanden zal hij geen doelpunten maken voor Anderlecht. Hij werd nochtans met grote trom binnengehaald, maar de verwachtingen inlossen is er nog altijd niet bij.

Isaac Kiese Thelin werd eerst gehuurd en daarna voor bijna 3 miljoen euro bij Bordeaux weggeplukt in 2017, maar bij Anderlecht kon hij nooit helemaal doorbreken.

Hij werd in de zomer van 2017 nochtans voor lange tijd vastgelegd. Herman Van Holsbeeck was toen duidelijk over een huurbeurt richting Waasland-Beveren: "Het is de bedoeling om er op termijn beter van te worden. In de voetbalwereld kan je niet alles uitleggen. We zullen binnen een aantal jaar wel zien voor hoeveel Thelin doorverkocht wordt en wie gelijk had. Op Anderlecht weten we meestal wel wat we doen hoor."

Juni 2022

Thelin werd ondertussen uitgeleend aan achtereenvolgens Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen, Malmö FF en nu ook voor zes maanden aan Kasimpasa - zonder aankoopoptie overigens deze keer. Zijn contract op Neerpede loopt nog tot juni 2022.

Als er wil gecasht worden op de Zweed, dan zal het stilaan moeten gaan gebeuren. En dan zal zijn periode in Turkije indruk moeten maken, al deed hij het ook in Zweden zeker niet slecht in 2020. De Turkse competitie is wel meer gemediatiseerd, daar kan paars-wit mogelijk van profiteren om hem alsnog te verpatsen.

Zijn marktwaarde staat nog steeds op 2,5 miljoen euro volgens Transfermarkt, al was die een dikke twee jaar geleden nog het dubbele. In totaal scoorde hij 24 goals voor Malmö in zijn carrière, 19 voor Waasland-Beveren en ... drie(!) voor Anderlecht.

Om de 2,75 miljoen euro die ze ooit aan hem uitgaven nog gecompenseerd te zien, zullen ze (meer dan) 1,75 miljoen euro moeten vangen na het miljoen dat Bayer Leverkusen uitgaf om hem te huren - los van de loonkosten dan uiteraard de voorbije 3,5 jaar. Op Anderlecht weten ze meestal wel wat ze doen, maar het zal er om gaan spannen ...