STVV heeft concrete interesse in KV Kortrijk speler

Sint Truiden heeft al versterking aangetrokken met Christian Brüls, maar ze willen bij STVV nog een rechtsachter en een spits. Volgens Japanse bronnen zou een overgang van Daiki Hashioka een tweevoudige Japanse international dichtbij zijn.

De deal zou nog niet voor de komende dagen zijn. Eerst valt er nog een rompslomp aan papierwerk te verwerken. Als spits zouden ze oog hebben op Zinho Gano. De speler die van KV Oostende naar Genk overkwam en eerst uitgeleend werd aan Antwerp, zit bij Genk op een dood spoor. Bij Waasland-Beveren en KV Oostende mocht hij zelfs even met het topschutterstruitje spelen, maar nu komt hij amper aan minuten.

Hamdi Harbaoui, een oude bekende van Peter Maes kan ook op interesse rekenen van de Limburgers. Hij verbrak zijn contract bij Al-Arabi in Qatar en is een vrije speler. Maar hoger op dat verlanglijstje staat Ilombe Mboyo. Hij is juni einde contract bij KV Kortrijk. Dit seizoen alleen al was hij goed voor 8 goals.