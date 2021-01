Biedt Turkije uitweg voor op zijspoor geraakte Oulare?

Geen leuke jaarwisseling voor Obbi Oulare. De spits kreeg te horen dat hij geen deel meer uitmaakt van de plannen van Standard en werd naar de B-kern verwezen.

Standard, die momenteel in serieuze financiële moeilijkheden verkeert, wil af van enkele spelers om zo de loonlast naar beneden te krijgen en de spaarpot een beetje aan te vullen. Oulare is één van de spelers die mag vertrekken. Momenteel vertoeft hij dan ook in de B-kern. Maar toen er een geïnteresseerd ploeg kwam kloppen, weigerde Oulare een overstap. Engelse tweedeklasser Barnsley had concrete interesse maar de speler zag een avontuur in de Engelse Premiership niet zitten, tot ongenoegen van Standard zelf.

Maar nu is er misschien terug hoop. In de Turkse media klinkt het dat de Süper Lig misschien wel eens een uitweg zou kunnen bieden voor de jonge Belg. Het is niet de eerste keer dat Oulare aan Turkije gelinkt wordt. Maar het is niet meteen duidelijk als Oulare dat zelf wel ziet zitten. En natuurlijk zal Standard er nog steeds iets tegenover willen. Dus zullen Turkse clubs een interessant bod moeten doen, willen ze de Belgische spits komen ophalen in Luik.