Creatieve aanvaller overbodig bij Antwerp: Poolse club zorgt mogelijk voor oplossing

Bij Antwerp zitten ze ook wat in hun maag met de situatie van Ivo Rodrigues. De Portugese creatieveling speelde dit seizoen nog geen minuut en mag dus vertrekken.

Rodrigues is eind dit seizoen einde contract bij The Great Old. Onder Ivan Leko kwam hij geen enkele keer in beeld en de 25-jarige winger wil dan ook een oplossing. Momenteel zit hij met toestemming van Antwerp in Portugal, waar hij samen met zijn manager zijn opties onderzoekt.

Eén van die opties blijkt het Poolse Legia Warschau te zijn, dat hem wil huren voor de rest van het seizoen. Aan een transferprijs denken ze al niet meer bij Antwerp, dus een huur kan wel een oplossing bieden. Rodrigues bekijkt momenteel wat er nog uit de kast valt.