Jonge goalgetter Club Brugge kan gevoelige overstap maken

Club Brugge is volop bezig met plaats maken in zijn kern. Daarbij mogen ook enkele jonkies mogelijk verkassen. Een gevoelige overstap zou daarbij wel eens mogelijk kunnen zijn.

Zo is er het verhaal van Thibo Baeten, de topschutter van Club NXT. Het 18-jarige jeugdproduct van onder meer KAA Gent is momenteel goed bezig in 1B met de beloftenploeg van blauw-zwart, maar wel einde contract.

Hij wil klaarblijkelijk zijn contract (vooralsnog) niet verlengen en kan dus sowieso in juni transfervrij verkassen. Vanaf heden mag hij ook al spreken met geïnteresseerde ploegen, al mag ook een wintertransfer niet helemaal worden uitgesloten.

Cercle?

Vanuit Italië zouden er volgens de Italiaanse media geïnteresseerde ploegen zijn, maar mogelijk blijft Baeten de komende jaren zijn kansen wagen in de eigen competitie.

Ook Cercle Brugge heeft namelijk zijn oog laten vallen op de youngster. Bij De Vereniging zou hij - meer dan bij blauw-zwart - wél van speelminuten bij de A-ploeg mogen dromen.