Mesut Ozil geeft zelf aan waar hij de komende maanden wil voetballen

Mesut Ozil staat op de wip bij Arsenal. Hij is niet langer opgenomen in de selectie van de Gunners.

Mesut Ozil heeft aanbiedingen van DC United en Fenerbahce op zak, maar daar lijkt de Duitser niet echt oren naar te hebben. Zijn contract in Londen loopt op 30 juni van dit jaar af en het ziet er naar uit dat Ozil die periode nog zal uitdoen bij zijn huidige werkgever, ook al komt hij niet in aanmerking om wedstrijden te spelen.

Ozil heeft niet echt veel zin om andere oorden op te zoeken voor de komende maanden. “Het kan zijn dat hij vertrekt of dat hij blijft. Mesuts voorkeur gaat ernaar uit om te blijven, maar je weet het nooit in het voetbal. Dingen kunnen snel veranderen. We brengen momenteel alle opties in kaart”, zegt Ozils zakenwaarnemer Erkut Sogut aan ESPN.

Trainer Mikel Arteta van Arsenal is niet onder de indruk van de aanwezigheid van de Duitser. Zelfs vorige zomer al was duidelijk dat Ozil beter een andere ploeg zocht, maar ook toen wou de Duitser van geen wijken weten en koos hij er liever voor om zijn contract zonder te spelen verder uit te zitten.