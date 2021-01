Ondanks ruime zege en hattrick toch hommeles bij Genk: "We gaan met hen praten, dit is een beeld dat je niet wil zien"

Eupen en Genk openden de debatten voor 2021 met een inhaalwedstrijd. De Limburgers wonnen ruim, met dank aan Paul Onuachu die een hattrick maakte. En toch was hij heel erg boos én was er zelfs een relletje. "Reken maar dat we gaan praten", aldus coach Van den Brom.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld en in de tweede helft liep het ook nog steeds allemaal prima in het spel", aldus de coach van KRC Genk na de 1-4 zege van KRC Genk op bezoek bij KAS Eupen.

De mooie Limburgse avond werd bij de tweede strafschop van de Genkies wel even verstoord, want Bongonda en Onuachu gingen op dat moment met elkaar in de clinch: "Het is een beeld dat we niet willen zien."

"Ik ga zeker met hen allebei praten. Dit moeten we héél snel de wereld uithelpen", was Van den Brom kristalhelder. "De ploeg is altijd belangrijker dan het individu."