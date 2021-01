Mulder fan van Club Brugge-speler: "Ik vind hem beter dan Meunier"

De Gouden Schoen komt eraan en het is tijd voor de analisten om de sterkste spelers van de competitie te beoordelen. Voor Jan Mulder is er achteraan alvast geen discussie: Clinton Mata heeft er in elke ploeg zijn plaats.

Mulder toont zich lyrisch over Mata in HLN. “Ik ben een fan van Mata. Snel. Stevig. Goéde verdediger”, vindt hij. “Hij kan overal spelen. Bundesliga, Premier League,... Ik vind hem beter dan Thomas Meunier.” Ook Marc Degryse zag hem evolueren. “Sinds hij in de driemansverdediging van Ivan Leko speelde, is hij enorm verbeterd. Hij heeft snelheid, kracht en is sterk in de duels, maar in Rome gaf hij wel een penalty weg. Ik vind wel dat hij een grote competitie aankan.”