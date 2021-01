Dost wellicht in de basiself tegen Sint-Truiden: "Zijn conditie is ok, maar er is een ander probleem"

Club Brugge trekt voor de eerste match van 2021 naar Sint-Truiden. Met de komst van Dost en de schorsing van Vanaken zou er wel eens een nieuwe voorlinie op het veld kunnen staan.

Philippe Clement bevestigt dat Bas Dost heel welgekomen is bij blauwzwart. “Met Dost zijn we naar een specifiek profiel op zoek gegaan. En wat we van hem vragen is letterlijk en figuurlijk op zijn lijf geschreven.”

Het zit er dan ook goed in dat hij meteen in de basis start, met Lang en Diatta naast hem. De Ketelaere schuift dan naar zijn droompositie, die van Vanaken. “Verwacht nog niet de beste Dost. Dat kan nu nog niet. Zijn conditie is oké, maar dat kan nog verbeteren.”

Er is dus nog werk aan de winkel, maar dat zou vooral teamgerelateerd zijn. “Hij moet ook nog een connectie krijgen met de spelers rond hem. Het is nog maar zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge. Hij heeft nog weken en maanden om te verbeteren bij ons.”