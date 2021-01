Bondscoach wil hem er graag bij op EK, (ex-?) Rode Duivel laat de deur open

De bondscoach heeft maar 23 plaatsen voor zijn EK-selectie van komende zomer, maar eentje daarvan houdt hij alvast vrij voor een speler die eigenlijk al afscheid genomen heeft. Roberto Martinez zou een arm of been geven als hij Marouane Fellaini kan overtuigen.

En nu heeft Fellaini ook de deur voor een terugkeer opengezet in een interview met La Dernière Heure. "Momenteel heb ik nog geen antwoord te geven. Weet je, ik heb mijn tijd bij de nationale ploeg gedaan, maar als ze me oproepen, ga ik er over nadenken. De deur blijft inderdaad open", zegt de man met het meest unieke profiel van alle Belgen.

Bondscoach Martinez zet intussen de nodige druk. "Dat flatteert me. Met de coach heb ik altijd een goeie relatie gehad en we hebben goed werk samen gedaan. Het is dat ik een mooi beeld van me heb achtergelaten bij de nationale ploeg."