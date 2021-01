Veel teleurstelling maar ook hoopgevend nieuws bij Cercle Brugge: "We staan dicht bij een belangrijke transfer"

Het was een zure nederlaag voor Cercle Brugge in het duel tegen KAS Eupen. De trainer van Cercle, Paul Clement, was na de wedstrijd aan het woord.

De verliezende coach was bijzonder teleurgesteld na afloop van de wedstrijd. Tot aan de twee goals van Eupen was er helemaal niets aan de hand. De druk op Cercle Brugge wordt na deze 3 op 30 alsmaar groter. "Ik moet snel op zoek naar de winnende formule", vertelde de coach. "Onze laatste 3 wedstrijden hadden we allemaal kunnen winnen", concludeerde de Engelsman.

"We blijven nu achter met 0 punten, maar daar moeten we niet over zeuren. Hard werken blijft de boodschap."

De pas verjaarde coach wist bij het interview nog iets te verklappen. Op de vraag als we versterkingen mogen verwachten bij Cercle, antwoordde Clement: "We staan dicht bij een belangrijke transfer". Het zal allicht gaan over Kevin Denkey. De speler wordt de laatste dagen al uitdrukkelijk in verband gebracht met De Vereniging.