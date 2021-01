Vanhaezebrouck duidelijk over in- en uitgaande transfers bij AA Gent

Hein Vanhaezebrouck heeft AA Gent al wat weer op de rails gekregen, maar heeft nog een lange weg te gaan. Eerst de maand januari deftig doorkomen, zowel op als naast het veld.

Vanhaezebrouck zou uiteraard graag nog wat versterking zien komen. "Ik sta open voor alles, maar ik ben hier niet de man die beslist", zegt HVH in Het Nieuwsblad. "Onze situatie is niet rooskleurig. We moeten een heel sterk parcours afleggen om nog in play-off 2 te geraken, er zijn er zelfs die spreken van méér. Dan moet je bijna een ongelooflijk parcours afleggen. Laat ons bekijken wat we doen in de volgende wedstrijden. Dan zullen we wel zien of er nog iets bijkomt. Het zijn coronatijden, het is niet zo dat clubs met geld staan te gooien."

Een vertrek van bepaalde jongens, zoals Roman Yaremchuk, is dan weer niet bespreekbaar. "Normaal vertrekt er niemand die we niet willen zien vertrekken. Jongens die bij ons te weinig spelen, kunnen misschien een optie zijn voor een vertrek. Maar van de jongens die meestal spelen, gaat niemand vertrekken."