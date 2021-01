🎥 De eerste momenten van Stefano Denswil bij Club Brugge: "Eindelijk is mijn tweelingbroer terug"

De 27-jarige Denswil is terug in de Jupiler Pro League. Enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat Club Brugge hem zal huren van het Italiaanse Bologna. Daar kwam hij dit seizoen slechts 7 keer in actie in alle competities samen.

Club Brugge heeft een filmpje gepost op Twitter waarbij de eerste momenten van Denswil zijn terugkeer getoond worden. Zo is Clinton Mata blij dat Denswil terug is en noemt hij de Nederlander zelfs zijn tweelingbroer. "Hier zijn we weer.. terug thuis!" 🔵⚫ #WelcomeBackDens pic.twitter.com/DYDER1QUN2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 9, 2021