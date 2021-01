Bas Dost scoort bij debuut, maar blijft bij rust in kleedkamer: "Pijn in bovenbeen werd alsmaar erger"

Het is een gewoonte van Bas Dost: scoren bij zijn debuut. Na dertien minuten joeg hij een voorzet van Charles De Ketelaere erg overtuigend tegen de touwen. Toch werd het geen droomdebuut voor Bas Dost.

"We winnen en ik scoor, dat klopt", aldus Bas Dost. "Maar een droomdebuut is het niet, want ik ondervond hinder aan mijn bovenbeen. Ik had er eerder deze week wat last van, en in de loop van de eerste helft speelde de pijn alsmaar meer op. Daarom leek het me verstandig om bij rust in de kleedkamer te blijven."

Zijn eerste 45 minuten in blauw-zwart shirt waren alvast veelbelovend. Club Brugge haalde iemand in huis die leeft van doelpunten. "Bij je debuut ben je altijd extra gemotiveerd, extra geprikkeld. Ik kreeg een geweldige bal van Charles en ja, ik raakte hem lekker. Maar wees gerust: ook in de tweede wedstrijd zal het mijn doel zijn om te scoren."

"Ik heb goals nodig, of je nu achttien of eenendertig jaar oud bent. Als die eerste bal het stadion uitvliegt, heb je een ander gevoel. Ik houd een erg positief gevoel over aan mijn eerste week hier. Mijn medespelers staan open voor mij", besluit de Nederlandse spits.