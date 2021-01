Cyriel Dessers had liever dat Genk voor één bepaalde aanpak gekozen had: "Het is daar dat het moet gebeuren"

KRC Genk maakte een uitschuiver op het veld van Kortrijk. Daar kon de invalbeurt van Cyriel Dessers ook niets aan veranderen. Voor plan A was het spel niet goed genoeg en ook plan B leverde niets op. Maar werd er wel echt gekozen tussen die twee?

Dessers kwam er na een uur in toen Genk al 2-1 achter stond. "Ik vond ons op twee gedachten hinken. Enerzijds was het: gaan we proberen er blijven doorheen te voetballen? Dat is een paar keer net niet gelukt, je had die kans van Théo Bongonda en Ito zijn schot. Een andere keuze was om lange ballen te spelen naar Paul Onuoachu en mij."

Dat laatste was een optie waar Dessers wel potentieel in zag. "Als je ballen naar de zestien speelt naar één van de twee spitsen, zit daar wel iets in. Ik speel op mijn beste in de zestien meter. We zijn allebei spelers die daar kunnen 'rommelen', duels kunnen winnen en op de juiste plaats staan. Dat gevoel hebben we. Ik spreek misschien iets te veel vanuit mijn gevoel als spits, maar het is daar dat het moet gebeuren."

Plan B

Het is dus duidelijk wat de voorkeur van de invaller wegdroeg. "Ik heb dan liefst dat we zo snel mogelijk de bal daar krijgen. Het is wat tegen de natuur van sommige spelers, daarom voelde ik ook dat we op twee gedachten hinkten. Als je er voetballend niet door geraakt, moet je het op een andere manier proberen. We hebben nog niet dikwijls een plan B gehad omdat we comfortabel onze wedstrijden wonnen."