"Voor de mensen die het nog niet wisten: voetbal is niet eerlijk": Coach sakkert, maar slaat wél mea culpa voor rode kaart

Het was pompen of verzuipen voor Zulte Waregem, maar uiteindelijk hield het wel de punten thuis tegen Moeskroen. En dus was de bezoekende coach niet tevreden, uiteraard.

Jorge Simao was gekalmeerd toen hij de perszaal van het Regenboogstadion binnensijpelde en wenste Dury proficiat. Een halfuurtje daarvoor was hij nochtans naar de tribunes gestuurd met zijn tweede rode kaart van het seizoen al.

"Of ik gefrustreerd of nerveus was door ons gebrek aan efficiëntie? Neen, al deed het natuurlijk wel pijn dat we niet konden scoren. Ik weet dat we efficiënter moeten zijn. We hebben zoveel in deze match gestoken en krijgen zo weinig terug."

Niet eerlijk

"Voetbal is niet eerlijk. Voor de mensen die dat nog niet wisten is dat nu weer duidelijk. We hadden de meeste én de beste kansen, maar we konden niet scoren. Hier moeten we opnieuw uit leren naar de volgende wedstrijden toe."

En over de rode kaart? "Dat is volledig mijn fout. De eerste gele kaart kreeg ik om snel een bal binnen het veld te gooien om het spel te laten vooruitgaan, de tweede was voor het wegtrappen van een flesje water. Ik neem dat op mij, het is mijn fout."