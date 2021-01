Enkele wijzigingen in kalender Premier League na corona-uitbraak bij Aston Villa

Door een corona-uitbraak bij Aston Villa heeft de Premier League beslist om enkele wijzigingen door te voeren op de kalender. Zo zal Tottenham op 13 januari tegen Fulham spelen in plaats van tegen Aston Villa.

De thuiswedstrijd van Fulham tegen Chelsea wordt zo verplaatst van 15 januari naar 16 januari. De volgende wedstrijd van Aston Villa (tegen Everton) wordt dan weer verplaatst van 16 januari naar 17 januari.

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board



