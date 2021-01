Anderlecht-manager Verbeke moet weer creatief zijn: ook zij hebben analyse gemaakt dat er nog iets bij moet

Bij Anderlecht hebben ze uiteraard dezelfde analyse gemaakt als wij gisteren: er zijn te weinig spelers die een doelpunt kunnen maken. Daar willen ze in januari nog iets aan verhelpen, maar het zullen opportuniteiten moeten zijn.

Lukas Nmecha draagt het aanvallende compartiment, waar hij zowat de enige is die voor een doelpunt kan zorgen. Dat is problematisch en daar willen ze ook iets aan doen. Een extra doelpuntenmaker is aangewezen, maar het probleem is telkens hetzelfde: er is geen geld.

Peter Verbeke moet dus weer creatief aan de slag met een uitleenbeurt, hopelijk met aankoopoptie, weet HLN. Ze willen nog een vervanger voor Percy Tau, want in de spits hebben ze nog meerdere opties rondlopen.