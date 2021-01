Manchester United alleen leider in Engeland na winst op veld van Burnley

In de Premier League halen enkele ploeg een wedstrijd in die utigesteld is geweest. Zo ook Manchester United, dat met een wedstrijd minder op gelijke hoogte stond met Liverpool aan kop van het klassement.

Een punt pakken in Burnley stond dus gelijk aan alleen aan de leiding komen, al waren drie punten ook welkom met de kraker tegen Liverpool in het verschiet. BIj Manchester United stond Edinson Cavani in de spits. Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Harry Maguire maar het kopbaldoelpunt van de verdediger werd afgekeurd omdat de scheidsrechter een duwfout van Maguire had gezien. De VAR kwam niet tussen bij de beslissing. Pogba met gelukje Pogba speelde een uitstekende wedstrijd met zijn dribbels op het middenveld. Nadat Rashford de bal voorzette vanop de rechterflank, kon de Fransman met een volley de bal tegen de touwen knallen. Uit de herhaling blijkt dat het schot van Rashford wel nog even afweek, pech voor Burnley-doelman Nick Pope dus. 0 schoten tussen de palen Dan schiet Burnley pas wakker met een slotoffensief maar op gelijke hoogte komen lukt niet. Een mogelijke hands en van Maguire in het eigen strafschop wordt weggewuifd door de wedstrijdleiding en ook een flipperkastfase voor doel leidt tot niets. Meer zelfs, Burnley slaagt er niet in om een poging tussen de palen te laten noteren. Zo trekt Manchester United komend weekend als fiere leider naar de landskampioen van vorig seizoen. Als Liverpool verliest, zal het zich serieus achter de oren moeten krabben om voor het tweede jaar op rij kampioen te worden.