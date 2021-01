Leegloop blijft duren in Anderlecht, volgende speler lijkt club te verlaten

Anderlecht doet goede zaken in januari door overbodige spelers te laten vertrekken. Onder andere Zulj, Luckassen en Thelin zijn al weg en ook woelwater Vranjes lijkt nu te zullen vertrekken.

En net als zijn drie bovengenoemde ex-ploegmaten zou Anderlecht opnieuw zaakjes doen met een Turkse club. Volgens de Bosnische verdediger zelf is er concrete interesse van 4 Turkse clubs.

Deze zomer mocht Vranjes al beschikken maar er werd geen club gevonden die hem wou overnemen voor het juiste bedrag. Dit seizoen startte Vranjes 4 wedstrijden in de Jupiler Pro League, de overige wedstrijden behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie.

Welke Turkse clubs geïnteresseerd zijn, wou de speler niet bekendmaken. In Turkije heeft hij nog niet gespeeld, al zal het hem misschien wel interesseren dat Zulj in Göztepe zit en Luckassen en Thelin in Kasimpasa.