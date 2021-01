Denswil in, andere verdediger out? 'Miljoenen aangeboden in Jan Breydel, Club wil onderste uit de kan'

Aernout Van Lindt

Vandaag 10:02 |







Foto: © photonews

Bij Club Brugge hebben ze met Stefano Denswil deze winter al een nieuwe centrale verdediger binnengehaald. En dus kan dat mogelijk ook perspectieven bieden aan uitgaande zijde. Bij een goed bod is er altijd wel wat mogelijk. Zo zou Simon Deli niet halsstarrig op Jan Breydel moeten gehouden worden. 2,5 miljoen euro is te weinig Fenerbahçe zou volgens Turkse bronnen alvast 2,5 miljoen euro hebben geboden op de verdediger van blauw-zwart. Daar willen ze de onderste uit de kan: minstens vier miljoen euro. Benieuwd of de Turkse topclub zijn bod nog gaat bijstellen. Lees ook... 'Club-speler krijgt boete voor te snel rijden, ploegmaat stak middelvinger op naar politie'



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail