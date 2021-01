Het is gebeurd: Lior Refaelov wint de Gouden Schoen 2020!!!

Vanavond werd de 67e Gouden Schoen uitgereikt. Het was Refaelov die verkozen werd tot beste voetballer van het land. De 34-jarige Israëliër heeft deze prijs mede te danken aan zijn leidersrol bij Antwerp, de belangrijke goal in de bekerfinale en zijn goede prestaties in de Europese wedstrijden.

Amper vijf spelers maakten nog kans om de felbegeerde trofee in de wacht te slepen. Het ging nog tussen Charles De Ketelaere, Raphael Holzhauser, Simon Mignolet, Paul Onuachu en Lior Refaelov. Duidelijk verschil De spannende strijd die verwacht werd, is dan toch uitgebleven. Het puntenverschil tussen Lior Refaelov en Raphael Holzhauser was groter dan verwacht. Antwerp-speler Lior Refaelov trok uiteindelijk aan het langste eind en is de winnaar van de Gouden Schoen 2020. Paul Onuachu maakte de top drie compleet. Geen vijf op een rij voor Club Brugge Nadat ze bij Club Brugge de laatste vier jaar telkens de Gouden Schoen konden afleveren, werd het geen vijf op een rij. Charles De Ketelaere, eerder al uitgeroepen tot Belofte van het Jaar, werd knap vijfde. Simon Mignolet moest genoegen nemen met de vierde plek, maar werd eerder wel al uitgeroepen tot Beste Doelman. De volledige uitslag van de Gouden Schoen 2020 1) Lior Refaelov - Antwerp - 271 punten 2) Raphael Holzhauser – Beerschot - 187 punten 3) Paul Onuachu – Racing Genk - 86 punten 4) Simon Mignolet – Club Brugge – 75 punten 5) Charles De Ketelaere – Club Brugge – 72 punten 6) Theo Bongonda – Racing Genk – 62 punten 7) Clinton Mata – Club Brugge – 43 punten 8) Hans Vanaken – Club Brugge – 33 punten 9) Xavier Mercier – OH Leuven – 23 punten 10) Jonathan David – AA Gent – 14 punten Dieumerci Mbokani, Ritchie De Laet en Ruud Vormer vielen net buiten de top tien.