Voormalige Gouden Schoenen zien De Ketelaere Gouden Schoen winnen: "Hij heeft alles om de patron van Club te worden"

Vanavond is er de Gouden Schoen en het lijkt een duel te worden tussen Raphael Holzhauser en Lior Refaelov. Toch zette Paul Van Himst Charles De Ketelaere op zijn stemformulier. Maar is het niet te vroeg voor de 19-jarige van Club Brugge?

Van Himst vindt van niet. “Als die bal in Rome van Ketelaere erin gaat, dan was hij de grote favoriet geweest. Die jongen heeft een goed schot, loopvermogen, kan koppen. Hij kan de Schoen in de toekomst nog winnen. Hij heeft alles om de patron van Club Brugge te worden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Niet vergeten, hij heeft Vormer en Vanaken achter zich, mannen met veel ondervinding. Ik had dat ook, met Jef Jurion en Pierre Hanon. Voor een jonge gast is dat altijd een pluspunt.”

Wilfried Van Moer gaat daarmee akkoord. “Het is nooit te vroeg. De Ketelaere is een klasbak. Maar hij is zijn positie nog aan het zoeken bij Club.”