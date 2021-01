Kompany laat deur open voor Vlap: "Het team stelt zichzelf op"

Vincent Kompany moet oplossingen vinden voor de afwezigheid van Sambi Lokonga. Tegen Eupen heeft hij niet zoveel opties. Een terugkeer van Michel Vlap in de kern?

Kompany wil de Nederlander nog niet afschrijven, maar hij moet wel de juiste ingesteldheid tonen. "We werken met hem naar Eupen toe. Maar het is duidelijk: de ploeg stelt zichzelf op." Daarmee wil Kompany zeggen dat hij de juiste inzet op training wil zien en de nodige positiviteit van de aanvallende middenvelder.

En Adrien Trebel? Is hij al klaar om mogelijk een rol te spelen? "Ik weet niet of we risico’s gaan nemen, dat moeten we bespreken met de medische staf." Trebel zou idealiter eerst een oefenmatch of twee moeten spelen, maar Kompany heeft niet zoveel opties om het profiel van Lokonga in te vullen. "Dat kan niemand. In zijn stijl is hij niet te vervangen."