'Club Brugge drukt door om Italiaanse topclubs toch nog af te troeven'

Club Brugge lijkt van plan om zich flink te versterken tijdens deze wintermercato. Met Bas Dost en Stefano Denswil kwamen er al enkele toppers, maar het kan nog meer zijn.

Het is al even duidelijk dat Club interesse toont in de 19-jarige Amerikaan Bryan Reynolds. Die leek echter uiteindelijk op weg naar Juventus.

Het zou 7,5 miljoen euro losweken om de rechtsachter in de USA los te weken, maar er was wel een persoonlijk akkoord met Reynolds.

Nog geen deal

Volgens The Athletic zou er nu nog steeds geen akkoord zijn met Juventus en zou Club Brugge een nieuw, verbeterd bod overwegen.

Ook AS Roma en een aantal Franse clubs toonden interesse in Reynolds, die bij blauw-zwart de opvolger van Clinton Mata moet gaan worden.