De Champions League finale en halve finales vanaf nu zoals de Amerikaanse Super Bowl?

Het Champions League-format staat al langer ter discussie. De UEFA wil het al een tijdje omgooien en nu zouden ze een concreet plan hebben. Namelijk naar de stijl van de Amerikaanse Super Bowl, de halve finales en finale in één week op één locatie spelen.

Volgens Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zijn ze op dat idee gekomen nadat ze dit jaar noodgedwongen door de coronapandemie alle duels vanaf de kwartfinales tot de finale in Lissabon moesten laten doorgaan.

Elke ronde werd in één enkele wedstrijd gespeeld in plaats van een heen- en terugwedstrijd. Rummenigge laat verstaan daar fan van te zijn. Maar het zal er natuurlijk ook wel mee te maken hebben dat Bayern uiteindelijk aan het langste eind trok, en had hij dus niet te klagen over een off-day. Andere ploegen konden hun off-day namelijk niet meer rechtzetten in een terugwedstrijd. Dus het valt af te wachten als andere ploegen daarvoor staan te juichen.