OFFICIEEL: KV Mechelen heeft spits uit Nederlandse competitie beet

KV Mechelen heeft een nieuwe spits beet. De Belgische club huurt Ferdy Druijf tot het einde van het seizoen. Druijf komt over van het Nederlandse AZ, waar hij dit seizoen goed was voor één doelpunt in negen wedstrijden in de Eredivisie.

De 22-jarige Ferdy Druijf gaat in de Jupiler Pro League voetballen. De Nederlandse spits verlaat (tijdelijk) AZ en gaat bij KV Mechelen aan de slag. De Belgische club huurt hem tot het einde van het seizoen. Bij AZ moest Druijf dit seizoen tevreden zijn met een paar invalbeurten en in de Belgische competitie gaat hij dus op zoek naar meer speelminuten. Hij scoorde dit seizoen één doelpunt in negen wedstrijden in de Eredivisie. TRANSFER | Onze nieuwe spits is gearriveerd. Ferdy Druijf wordt gehuurd van @AZAlkmaar 🖋



Meer info 👉 https://t.co/dZBz3O5NWb#nomatterwhat pic.twitter.com/1zNkGIbRZO — KV Mechelen (@kvmechelen) January 14, 2021