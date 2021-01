OFFICIEEL: vier Belgische clubs toonden al interesse in Hamdi Harbaoui, maar hij kiest uiteindelijk voor ander team uit JPL

Het is officieel! Hamdi Harbaoui is terug in de Jupiler Pro League. Moeskroen kondigde hem aan voor anderhalf jaar.

Hamdi Harbaoui was een vrije speler nadat zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi afliep en dus kon de ervaren goaltjesdief op zoek naar een nieuwe ploeg. Daarbij kwamen ook heel wat Belgische opties naar boven. KV Mechelen bond als eerste de kat de bel aan, met Waasland-Beveren en ex-club Zulte Waregem volgden teams twee en drie. Ook STVV toonde interesse in de speler. Moeskroen Vanuit Qatar wilde ook Al-Khor hem graag inlijven, maar uiteindelijk lijkt de keuze nu te zijn gevallen op ... Moeskroen. De hekkensluiter uit de Jupiler Pro League wilde aanvallend ook versterken. In de vooravond werd dit ook officieel. Harbaoui speelt het volgende anderhalf jaar voor Moeskroen. Harbaoui zal mogelijk nog niet meteen kunnen spelen voor Les Hurlus, want hij moet normaliter nog vier speeldagen schorsing uitzitten.