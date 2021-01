Transfer voor ex-speler van Zulte Waregem komt dichter: persoonlijk akkoord bereikt met Italiaanse topclub

Kent u Soualiho Meïté nog? De middenvelder was enkele jaren geleden nog aan de slag bij Zulte Waregem, maar nu zou hij een toptransfer kunnen maken. Hij zou verhuurd worden aan AC Milan, maar de Italiaanse topclub zou dan ook een aankoopoptie van 10 miljoen euro kunnen bemachtigen.

Soualiho Meïté speelt op dit moment nog bij het Italiaanse Torino, maar daar zou dus snel verandering in kunnen komen. Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano zou Torino in vergevorderde onderhandelingen zijn met AC Milan.

AC Milan zou hem willen huren tot het einde van het seizoen, maar er zou ook een aankoopoptie zijn van 10 miljoen euro. Er is dus een mooie transfer in de maak voor Soualiho Meïté, die tussen 2016 en 2017 nog aan de slag was bij Zulte Waregem.