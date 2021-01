18-jarig keeperstalent blijft drie jaar langer bij KRC Genk

KRC Genk heeft wel een traditie in het opleiden van jonge, getalenteerde keepers. Er is nu opnieuw een doelman waar de Limburgers het wel mee zien zitten: Vic Chambaere. De jongeman heeft net voor de tweede maal een contract getekend bij Genk.

Vic Chambaere, die pas zijn achttiende verjaardag vierde, staat bij Genk al vijf jaar onder de lat. Als 13-jarige arriveerde hij in Limburg vanuit Kortrijk voor de volgende fase in zijn jeugdopleiding. In Genk kon hij verder zijn talent ontwikkelen en zo groeide hij ook uit tot jeugdinternational bij de U18.

Eerste contract in 2018

In november 2018 mocht Chambaere voor het eerst zijn handtekening onder een contract zetten. Ruim twee jaar later komt het dus tot een nieuwe overeenkomst tussen de doelman en zijn club. Chambaere heeft zijn contract verlengd voor drie seizoenen.

Officieel behoort Chambaere nog niet tot de A-kern, die eer is voorlopig weggelegd voor drie andere doelmannen. Wel zat hij al eens op de bank bij de eerste ploeg. Met dit nieuw akkoord toont Genk alvast dat het gelooft dat hij zich ook bij de grote jongens kan ontpoppen tot een prima doelman.