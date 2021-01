Ex-jeugdproduct van Standard en Anderlecht heeft nieuwe club gevonden

Albanees international, maar geboren en opgeleid in België, Lindon Selah heeft een nieuwe uitdaging gevonden.

Selahi is nog maar 21 jaar en speelt bij Eredivisie-club Twente. Alhoewel, spelen doet hij wat te weinig. Daarom leent Twente hem tot het einde van het seizoen uit aan Willem II. Sinds de start van de competitie heeft hij amper 59 minuten verzameld in de Eredivisie. Willem II, dat voorlaatste staat na 16 speeldagen, wil met het huren van Selahi degradatie afwenden.

Selahi is in Namen geboren en verkaste in 2014 van Standard naar Anderlecht. Enkele jaren later ging hij terug naar Standard om in 2018 zijn eerste (en voorlopig ook laatste) speelminuten te maken in de Belgische competitie. Bij Willem II ontmoet hij met Mike Tresor Ndayishimiye een andere ex-jeugdspeler van Anderlecht.