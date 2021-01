Het contract van kersvers Gouden Schoen Lior Refaelov bij Antwerp loopt af aan het einde van het seizoen. De kans dat de 34-jarige Israëliër ook volgend, is echter groot. Dat laat Dudu Dahan, Refaelovs makelaar, alvast uitschijnen in HLN.

"Deze week zal er nog niets beslist worden", stelt Dahan. "Er ligt immers nog geen concreet voorstel op tafel. Beide partijen willen elkaar, we zullen zien wat er gebeurt. In België is er geen enkel ander team dat hem een betere deal kan bieden. Als ze hetzelfde bieden, zal Lior altijd voor Antwerp kiezen."

Al kan er uiteraard ook altijd een buitenlandse club op de proppen komen. "Als Lior zijn leven elders wil kopiëren, kan dat. Die opties liggen op tafel. Maar ik hoop dat hij België niet verlaat. I love this country", besluit Duhan.