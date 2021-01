Vrancken heeft niet veel mogelijkheden om Storm te vervangen

Veel schuiven kan Vrancken niet doen in zijn team en dat is ook niet nodig. Enkel de geblesseerde Storm moet vervangen worden. Rob Schoofs neemt de honneurs waar.

Mechelen geniet duidelijk van het voetbal van Schoofs. Of is het omgekeerd? “Ik denk dat Rob zich zo goed voelt omdat zijn kwaliteiten in een voetballende ploeg beter tot zijn recht komen”, zegt Vrancken op de persconferentie. “Ook de andere jongens hebben plezier in onze manier van voetballen.”

De manier waarop Charleroi speelt zal het niet gemakkelijk maken voor de Kakkers. “Charleroi is een van de moeilijkste verplaatsingen van het seizoen, door de manier van spelen én de kwaliteiten die ze daarvoor hebben. Marco Ilaimaharitra vind ik bijvoorbeeld een van de beste middenvelders in België. En eens je denkt de overhand te hebben, is Charleroi op zijn sterkst. In die val mogen we niet trappen.”