OFFICIEEL: Moeskroen verwelkomt speler van KV Kortrijk

Christophe Lepoint vertrekt bij KV Kortrijk. Hij was pas eind juni einde contract maar de Kerels lieten de speler nu al transfervrij vertrekken naar de buren, Moeskroen.

KV Kortrijk kondigt het vertrek zelf aan op haar sociale mediakanalen en dankt de speler voor zijn bewezen diensten. Christophe Lepoint was 3,5 seizoenen aan de slag in het Gulden Sporenstadion. De 36-jarige middenvelder speelde 89 wedstrijden voor KVK. In zijn eerste thuiswedstrijd, in 2017, scoorde hij meteen tegen KSC Lokeren (1-0).

Uiteindelijk mag hij 5 doelpunten en 6 assists achter zijn naam zetten.