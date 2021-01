Sneeuwtapijt op de Belgische velden krijgt nog een staartje: KRC Genk en KV Kortrijk leggen klacht neer bij de voetbalbond en eisen forfaitzege

Zaterdag begon het te sneeuwen in ons land. KRC Genk en KV Kortrijk verloren beide hun partijen op verplaatsing, maar speelden onder voorbehoud. Beide ploegen waren furieus over de staat van het veld en leggen nu klacht neer bij de KBVB. Als ze gelijk krijgen, maken ze aanspraak op een forfaitzege.

Het sneeuwtapijt, zowel in Oostende als in Moeskroen, vermoeilijkten alle pogingen tot voetballen. De wedstrijden werden gekenmerkt door mislukte controles en glijpartijen. KRC Genk (2-0 verlies) en KV Kortrijk (2-1 verlies) hadden op voorhand al hun bedenkingen over de staat van het veld. Ze speelden dan ook hun partij dan onder voorbehoud.

Daardoor ging de bal bijna letterlijk aan het rollen in de sneeuw. Hun voorbehoud wordt volgens Het Laatste Nieuws nu gevolgd door een klacht bij de KBVB. Beide ploegen zijn er van overtuigd dat hun tegenstanders (KV Oostende en Moeskroen) er niet alles aan hebben gedaan om hun veld speelklaar te krijgen.

De Belgische Voetbalbond zal nu de klacht onderzoeken. Als zij KRC Genk en KV Kortrijk gelijk geven, dreigt een forfaitnederlaag voor zowel Moeskroen als KV Oostende. Maakt de Belgische competitie zich opnieuw klaar voor een (lange) juridische strijd?