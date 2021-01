Liverpool start topper tegen Manchester United zonder centrale verdediger

The Hate Game (Liverpool-Manchester United) in Engeland heeft dit weekend een extra dimensie gekregen nu het ook een duel is tussen de nummer 1 en de nummer 2 uit de stand. Klopp heeft besloten om het zonder echte centrale verdediger te doen tegen United.

De voorste linie blijft behouden met Mane-Salah-Firmino maar met Xherdan Shaqiri zorgt Klopp voor een eerste verrassing. Als buffers voor de verdediging rekent de Liverpool-trainer op Wijnaldum en Thiago. Het is de tweede wedstrijd op rij dat Thiago in de basis staat, na een lange blessure. Achterin nemen Alexander-Arnold en Robertson plaats op de backs maar met Fabinho en Henderson rekent hij op twee verdedigende middenvelders centraal in de defensie. Van Dijk is nog steeds geblesseerd, net als Joe Gomez. Ook Joel Matip is niet speelklaar geraakt. 🔴 TEAM NEWS 🔴



The Reds to face @ManUtd 👊 — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2021 Manchester United Bij Manchester United kiest Solksjaer opnieuw voor Martial in de spits en verdwijnt Cavani naar de bank. Centraal op het middenveld krijgt de Schot McTominay de voorkeur op Nemanja Matic. Pogba, Fred en Rashford moeten zorgen voor de aanvoer van het gevaar. A huge game at Anfield awaits – and here's your United starting XI 💪



