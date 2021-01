🎥Vervanger van Dost scoort meteen tweemaal bij eerste invalbeurt

EIntracht Frankfurt heeft het verlies van Bas Dost opgevangen door Luka Jovic terug te halen. De Servische spits werd twee jaar geleden voor 60 miljoen verkocht aan Real Madrid maar wordt nu opnieuw uitgeleend aan de Duitse club.

Tegen Schalke 04 begon Jovic eerst nog op de bank. Schalke won vorige week tegen Hoffenheim zijn eerste wedstrijd in meer dan 30 competitiewedstrijden en wilde de positieve flow doortrekken.

Maar Andre Silva bracht Frankfurt op voorpsrong op het halfuur. Lang duurde de voorsprong echter niet want een minuut later zorgde Matthew Hoppe voor de gelijkmaker. De 19-jarige Amerikaan scoorde vorige week nog een hattrick.

Die 1-1 was meteen ook een van de enige schoten tussen de palen voor Schalke, dat vooral moest verdedigen. In de 62e minuut besloot coach Adi Hütter om Jovic naast Andre Silva in de aanval te zetten. Dat pakte goed uit want Jovic scoorde in 30 minuten 2 doelpunten en leidde zijn nieuwe club naar een 3-1 overwinning tegen Schalke.

LUKA JOVIC JUST SCORED ON HIS DEBUT FOR FRANKFURT. BEAUTIFUL 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/u5nSFgR0lt — Tomas (@FtblTomas) January 17, 2021