Mbaye Leye fier op zijn spelers: "Zo zullen we er komen"

Standard is uitstekend aan het jaar 2021 begonnen met een tweede opeenvolgende zege. De Rouches namen dit weekend de maat van Cercle Brugge in Jan Breydel.

Standard gaat dus verder op zijn succes en is nog maar 2 punten verdwijderd van de 4e plaats in het klassment. "Ik ben heel blij met deze overwinning en vooral met de manier waarop. We maakten misschien wel te veel technische fouten en waren niet altijd de betere ploeg, maar de spelers hielden vast en ze bewezen dat ze een team zijn", vertelde Mbaye Leye op de persconferentie.

De Rouches waren na de pauze minder aanwezig in het doelgebied van hun tegenstander. "We lieten Cercle een beetje komen in de tweede helft en we zijn wat achteruit gekropen, dat zorgde soms wel voor problemen."

"Daarna hadden we vanuit de omschakeling verschillende kansen waar we beter mee hadden moeten omspringen. Maar ik prijs de jongens voor het karakter dat ze vandaag getoond hebben, zo zullen we er komen. We moesten als een blok verdedigen en dat deden ze. We vorderen langzaam maar zullen stap per stap moeten verderwerken", besloot de T1 van Standard.