Anderlecht haalt ex-Club Brugge-spits binnen om de aanval te versterken

Anderlecht heeft een extra spits beet. Het huurt Abdoulay Diaby voor de rest van het seizoen van het Portugese Sporting Lissabon. De ex-Club Brugge-spits wordt deze week verwacht.

Diaby was op zoek naar meer speelminuten. Hij kwam dit seizoen twee keer in actie in de beker en één keer 17 minuten in La Liga. Hij verliet Club Brugge in 2018 voor Sporting Lissabon, maar kon daar weinig potten breken. Zijn eerste seizoen was hij nog basisspeler en scoorde zeven keer en gaf 8 assists in 44 officiële matchen.

Het seizoen nadien werd hij verhuurd aan Besiktas. Hij wordt momenteel gehuurd door Getafe, maar dat contract gaat verbroken worden. Anderlecht bedong tevens een aankoopoptie bij Sporting.

Bij Anderlecht waren ze al langer op zoek naar een aanvaller die een goal kan maken. Als er momenteel iets met Nmecha gebeurt, heeft Vincent Kompany enkel Dauda en Dimata, twee jongens die amper aan de bak kwamen, achter de hand.

De 29-jarige Diaby brengt ook de nodige ervaring mee. "Vooraan hebben we momenteel niemand lopen die nog maar in de buurt van zijn piek zit", zei Kompany, net voor het nieuws bekend raakte. "We moeten onze aanvallers vertrouwen geven, maar ze zijn allemaal nog jong."