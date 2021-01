17-jarige Daan Dierckx ontvangt lovende woorden na debuut maar ziet club meteen stevige concurrent aantrekken

Zondag maakte de nog maar 17-jarige Daan Dierckx zijn debuut voor het Italiaanse Parma Calcio. De centrale verdediger verruilde afgelopen maand de jeugdopleiding van Genk en moest in eerste instantie uitkomen voor de beloften van Parma. Dankzij verschillende blessures in het eerste elftal gaf trainer Roberto D'Aversa hem meteen een kans.

Parma kwam zelfs via een treffer van Juraj Kucka op voorsprong op het veld van Sassuolo. Maar diep in de toegevoegde tijd redde Filip Đuričić (ex-Anderlecht) vanop de stip een punt voor de thuisploeg. Een penaltyfout die veroorzaakt werd door die andere landgenoot bij Parma, Maxime Busi (ex-Charleroi).

De debutant speelde de volledige negentig minuten en was ook de eerste speler uit het geboortjaar 2003 dat minuten maakte in de Italiaanse competitie. Daarnaast ontving Daan Dierckx lovende commentaren van La Gazzetta dello Sport: "Dierckx speelde een geweldige wedstrijd en toonde zich zowel op fysiek als technisch vlak zeer sterk."

Parma Calcio verkeert in degradatiegevaar. Het staat voorlaatste en behaalde nog maar 13 punten uit 18 wedstrijden. Door een blessuregolf moet het bestuur op jacht naar enkele versterkingen. Zo staat de club dicht bij de komst van Medhi Benatia (ex-Juventus) en Andrea Conti (AC Milan). Toch stevige concurrenten voor onze twee landgenoten.

Mehdi Benatia is set to join Parma in Serie A from Al-Duhail on loan with obligation to buy. The deal will be completed next week - Parma will also sign Andrea Conti from AC Milan. 🇲🇦 @DiMarzio @SkySport @Kyle_J_Krause #transfers